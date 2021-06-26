25 июня в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые Паруса». Одним из специальных гостей мероприятия в этот день стал президент «Формулы-1» Стефано Доменикали. Итальянец рассказал, что один из этапов гоночной серии в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге. «В 2023 году гонка «Ф-1» будет проводиться на трассе «Игора Драйв», – сказал Доменикали.

С итальянским президентом согласились и в пресс-службе гоночного комплекса. «Подтверждаем, что достигнуты принципиальные договоренности о проведении Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв» в 2023 году», – гласит сообщение.

Стефано Доменикали Фото: Getty Images

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«Росгонки» уже приступили к работам по организации Гран-при России на петербургской трассе, рассказал генеральный директор компании Алексей Титов. «Совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа «Формулы-1» в соответствии с критериями FIA», – сообщил Титов.

Но уже на следующее утро все отменилось. Скорую возможность проведения гонок «Формулы-1» в Петербурге опроверг глава ВТБ Андрей Костин. По словам спонсора, несмотря на то, что осенью комплекс «Игора Драйв» получил лицензию, позволяющую принимать все международные гоночные серии, на подготовку еще уйдет немало времени.

Андрей Костин Фото: Getty Images

«Гран-при России «Формулы-1» – одна из ярких визитных карточек нашей страны на международной спортивной арене. Банк ВТБ в 2017 году стал титульным спонсором этого статусного проекта в мире автоспорта, мы активно участвуем в его развитии. Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1» по-прежнему будет проходить в Сочи», – сказал Костин.

В нынешнем сезоне один из этапов Гран-при «Формулы-1» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

Контракт на проведение этапа рассчитан до 2025 года.

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