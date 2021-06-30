Гран-при «Формулы-1» почти всегда совпадают с гонками поддержки: в те же дни на той же трассе рубятся пилоты младших серий – «Формулы-2» или «Формулы-3». Но два идущих друг за другом австрийских этапа – особенные. 26 июня на Red Bull Ring в Шпильберге стартовал второй сезон W Series – женского чемпионата, который в просторечии можно назвать женской «Формулой». Первый состоялся в 2019-м, а год назад гонки не стали проводить из-за коронавируса. Основная цель W Series – подготовка гонщицы для «Ф-1», где пока не удалось закрепиться ни одной женщине.

18 спортсменок из 12 разных стран проведут восемь гонок – чемпионат завершится в октябре в Мексике. Девушки гоняют на болидах, характеристики которых совпадают с машинами из «Ф-3», традиционное расписание этапа – свободная практика, квалификация и 30-минутная гонка. Первая десятка получает привычные очки – от 25 до одного.

Россию представляет Ирина Сидоркова – самая молодая участница, которая отметила 18-летие на следующий день после первой гонки. Ира финишировала на восьмом месте, стартовав 14-й по итогам квалификации, и набрала первые очки (гонщица пересекла черту девятой, но поднялась выше из-за дисквалификации соперницы – Eurosport.ru). Для участия в W Series она прошла жесткий отбор и заняла одну из восьми квот, освободившихся по итогам сезона-2019. Участие в женской «Формуле» зависит исключительно от спортивных данных – нельзя получить место благодаря спонсорскому вмешательству.

Авто и Мотоспорт 17-летняя гонщица из России заняла 9-е место в 1-й гонке Серии W 26/06/2021 В 17:12

В интервью Eurosport.ru Сидоркова поделилась впечатлениями от дебюта, рассказала, сталкивалась ли когда-либо с дискриминацией со стороны мужчин, и предположила, что нужно женщине для получения места в «Формуле-1».

– Оцените дебют в W Series. Довольны набранными очками или считаете, что можно было провести гоночный уикенд лучше?

– Довольна результатом. Хотелось большего, но немного не повезло, потому что неудачи начались с квалификации. Мы немного намудрили с колесами – получился один лишний заезд на пит-лейн, которого не должно было быть. В общем, немного не повезло, а гонка сложилась удачно, не считая контакта в первом повороте, который принес мне сломанное крыло и немного поврежденное управление машиной. Все складывалось удачно, кроме этого. Так как мне сломали машину, я не могла нормально проводить атаки, не могла достаточно хорошо управлять автомобилем в скоростных поворотах. Но я довольна, что мне удалось добраться до восьмой позиции, несмотря на сложности, и совершить несколько хороших обгонов.

– Можете обозначить максимальные цели в автоспорте? Или все-таки ставите краткосрочные задачи?

– Сложно говорить о максимальных целях. Конечно, любой гонщик мечтает о «Формуле-1», и я здесь не исключение – мне бы хотелось попробовать себя в «королевских гонках». Но посмотрим, как будет складываться карьера. Сейчас у меня максимальный фокус на W Series, нужно показать отличный результат в этом году и в следующем – силы направлены именно на женский чемпионат. Я много готовилась, продолжаю готовиться и учиться, чтобы добиться максимальных целей здесь. Конечно, очень хотелось бы выиграть W Series – возможно, не в этом году, так как мне все-таки еще немного не хватает опыта и навыков. Но хотелось бы сделать это.

Ирина Сидоркова на этапе W Series в Австрии Фото: Getty Images

– Автогонки считаются дорогим видом спорта. Женские – не исключение?

– Да, автоспорт сам по себе очень дорогой вид, это правда. Плюс женского чемпионата – он очень сильно помогает развитию женского автоспорта именно тем, что бесплатный для тех, кто в нем присутствует. Все, кто прошел отбор и попал в серию, участвует в чемпионате абсолютно бесплатно. Все перелеты, гостиницы, гоночные моменты – все это нам оплачивает серия в поддержку женщин. И плюс мы в конце чемпионата имеем денежный приз: за первое место – 500 тысяч долларов. А так сам автоспорт очень-очень дорогой, особенно формульные гонки.

– Есть ли у вас кумиры в автоспорте? Может быть, равняетесь на кого-то из нынешних звезд?

– Их несколько. Первая – Даника Патрик, девушка-гонщица, которая очень успешно выступала в «Индикаре» и «Наскаре». Я очень долго за ней следила. Сейчас она завершила карьеру, но это самая успешная девушка в «Инди» и «Наскаре». Поэтому она мой кумир. Также все годы в автоспорте – больше 12 лет – болею за Себастьяна Феттеля. Мечтаю с ним встретиться, особенно на стартовой решетке.

Себастьян Феттель Фото: Getty Images

– Гонщицы ощущают дискриминацию, придя в спорт, который всегда считался мужским?

– Конечно, в начале карьеры, когда я только выходила на первые гонки, я частенько слышала: «Да ладно, девочка никуда быстро не поедет, ничего не получится» или еще что-то в этом роде. Но со временем, когда я начала развиваться и постепенно подниматься по карьерной лестнице вверх, эти слова стали слышаться все реже и реже. Конечно, какой-то негатив всегда будет, потому что в мире есть мужчины, которым нравится задевать женщин за рулем обычных машин – я молчу про гонщиц. Просто им, видимо, приносит это отдельное удовольствие. Но если мы говорим именно о соперниках, то давно такого не слышу. Все соперники относятся ко мне с уважением.

– Что предпочтительнее для вас – отдельная женская серия или гонки наравне с мужчинами?

– Я за все свое время в гонках привыкла гоняться с мужчинами, и участие в женском чемпионате было для меня немного неожиданным. Но здесь очень сильные участницы: опытные, много где ездили. Конкуренция действительно на уровне. Сейчас была гонка – и в квалификации разница во времени в полсекунды почти от первого до предпоследнего места. Поэтому у нас очень сильный чемпионат, и я очень рада, что в нем участвую. Мне нравится гоняться с женщинами, для меня честь ездить с самыми сильными женщинами во всем мире. Для меня главное ездить: с девочками, с мужчинами – неважно.

Ирина Сидоркова, Серия W Фото: Instagram

– Женщина в кокпите болида «Формулы-1» – реально ли это в ближайшем будущем?

– Думаю, что рано или поздно женщина появится в «Формуле-1» и будет управлять болидом – это вопрос времени. Предположим, в автоспорт ежегодно приходит 10 тысяч мальчиков, из которых двое попадают в «Формулу-1». И приходит тысяча девочек ежегодно. Вопрос – если из 10 тысяч мальчиков попадает только двое – сколько из девочек попадет? Но за прошлый год был отмечен огромный прирост девочек, приходящих в секцию картинга. Женский автоспорт набирает популярность. Так что, я думаю, в скором будущем нас это ждет.

– Льюис Хэмилтон не так давно предложил сделать для девушек в «Формуле-1» отдельные квоты. Как вы считаете, это справедливо? Или нужно отбираться наравне с парнями через младшие серии?

– Конечно, я считаю, что для выступления в «Формуле-1» ты должен быть лучшим из лучших. «Формула-1» не будет полностью состоять из женщин – там в любом случае будут и женщины, и мужчины – если только не возьмут и не создадут отдельную «Формулу-1» с такими же машинами, только для женщин. Но мы говорим о «Формуле-1», которая существует на данный момент. Создание всех женских серий, женских тренировок – это очень сильно помогает развиваться девушкам, потому что девушки приходят в гонки реже, и женщины сами по себе очень отличаются от мужчин.

Для того, чтобы женщине управлять болидом «Формулы-1», ей нужно готовиться. Возможно, готовиться как-то по-своему, какие-то тренировки делать отличающиеся. Этот вопрос очень сильно обсуждается, но я уверена, что в скором времени женщины будут бороться наравне с мужчинами в младших сериях. Сейчас женщины выступают в Formula Regional by Alpine, и в «Формуле-3» была девушка. Постепенно это начинает происходить – уверена, что в скором времени женщины начнут выступать на равных уже везде.

Формула-1 Сидоркова: «Рано или поздно женщина появится в «Ф-1» 24 МИНУТЫ НАЗАД