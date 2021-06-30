Российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в женской серии W Series, предположила, что в ближайшем будущем кто-то из девушек сможет занять место в кокпите болида «Формулы-1» наравне с мужчинами.

«Думаю, что рано или поздно женщина появится в «Формуле-1» и будет управлять болидом – это вопрос времени. Предположим, в автоспорт ежегодно приходит 10 тысяч мальчиков, из которых двое попадают в «Формулу-1». И приходит тысяча девочек ежегодно. Вопрос – если из 10 тысяч мальчиков попадает только двое – сколько из девочек попадет? Но за прошлый год был отмечен огромный прирост девочек, приходящих в секцию картинга. Женский автоспорт набирает популярность. Так что, я думаю, в скором будущем нас это ждет.

Для того, чтобы женщине управлять болидом «Формулы-1», ей нужно готовиться. Возможно, готовиться как-то по-своему, какие-то тренировки делать отличающиеся. Этот вопрос очень сильно обсуждается, но я уверена, что в скором времени женщины будут бороться наравне с мужчинами в младших сериях. Сейчас женщины выступают в Formula Regional by Alpine, и в «Формуле-3» была девушка. Постепенно это начинает происходить – уверена, что в скором времени женщины начнут выступать на равных уже везде», – рассказала Сидоркова в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

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На первом этапе W Series в Австрии Ирина заняла восьмое место и набрала очки.

Это ее дебютный сезон в престижном женском чемпионате.

Полное интервью:

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