Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с «Мерседесом».
Контракт гонщика с немецкой командой продлен на два года, до конца сезона-2023, сообщает официальный сайт гоночной серии. Пока не сообщается, кто станет напарником британца.
- Контракт Валттери Боттаса с немцами истекает в конце сезона-2021.
- Британец выступает за «Мерседес» с 2013 года. Он завоевал в составе команды шесть титулов.
Гран-При Штирии
Ферстаппен 2-й раз подряд обогнал Хэмилтона, отрыв – 18 очков
Гран-при Франции
Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
Формула-1
Хэмилтон: «Формула-1» стала клубом сыновей миллиардеров»