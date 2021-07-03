Гонщица из России Ирина Сидоркова показала второе время на СЕО W Series на Гран-при в Австрии. В самом начале гонки россиянка вырвалась на вторую позицию и смогла ее удержать. 18-летняя гонщица из Петрозаводска, которая в 2021 году проводит дебютный сезон в чемпионате, стартовала с 5-й позиции.
Победила Джейми Чедвик, британка и победительница общего зачета первого сезона W Series. Представительница Финляндии Эмма Кимилайнен заняла третье место.
Ранее Сидоркова заняла 6-ю позицию в квалификации. При этом от первой пятерки россиянку отделили всего 39 тысячных секунды.
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- Ирина Сидоркова занимает 9-ю строчку в общем зачете W Series.
- Чедвик в рейтинге 7-я.
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