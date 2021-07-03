Гонщица из России Ирина Сидоркова показала второе время на СЕО W Series на Гран-при в Австрии. В самом начале гонки россиянка вырвалась на вторую позицию и смогла ее удержать. 18-летняя гонщица из Петрозаводска, которая в 2021 году проводит дебютный сезон в чемпионате, стартовала с 5-й позиции.

Победила Джейми Чедвик, британка и победительница общего зачета первого сезона W Series. Представительница Финляндии Эмма Кимилайнен заняла третье место.

Ранее Сидоркова заняла 6-ю позицию в квалификации. При этом от первой пятерки россиянку отделили всего 39 тысячных секунды.

Формула-1 Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» до 2023 года 7 ЧАСОВ НАЗАД

Ирина Сидоркова занимает 9-ю строчку в общем зачете W Series.

Чедвик в рейтинге 7-я.

Формула-1 Сидоркова: «Рано или поздно женщина появится в «Ф-1» 30/06/2021 В 10:54