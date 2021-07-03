Племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер одержал уверенню победу во второй гонке австрийского этапа «Формулы-3». Немецкий пилот смог удержать лидерство в гонке после старта. 19-летний сын бывшего пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера одержал первую победу в «Формуле-3».
Датский гонщик Фредерик Вести занял второе место, а норвежец Деннси Хаугер показал третье время.
- Россиянин Александр Смоляр, начавший гонку с 14-й позиции, из-за вынужденного пит-стопа во время гонки финишировал 25-м и последним.
- Третья гонка состоится 4 июля. Начало – в 11:15 по московскому времени.
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