Фамилию Шумахер слышали все: даже те, кто далек от «Формулы-1», автогонок в целом и спорта в принципе. Шумахер – имя нарицательное по всему миру: так люди абсолютно разных профессий, статусов и национальностей могут назвать успешного человека или лихача на дороге. Разумеется, все подразумевают Михаэля Шумахера – легендарного пилота и семикратного чемпиона «Ф-1», чья судьба сложилась трагически.

Михаэль взял последний титул в 2004 году за «Феррари», провел в «Скудерии» еще два сезона, а после трехгодичной паузы перешел в «Мерседес» и ни разу не попал в топ-3 тотала. В октябре 2012-го Шумахер собрал пресс-конференцию и заявил, что уходит окончательно. А через год, в декабре 2013-го, произошел ужасный случай на горнолыжной трассе Мерибель. Шумахер ударился головой о каменный выступ, был введен в кому и больше не появлялся на публике, хотя его вывели из вегетативного состояния. По последним данным, состояние экс-пилота улучшилось: в 2018-м он смотрел в компании президента FIA Жана Тодта гонку, а до пандемии ожидал лечения стволовыми клетками.

Михаэль Шумахер Фото: Getty Images

Формула-1 Племянник Шумахера стал победителем в гонке «Формулы-3» 03/07/2021 В 17:44

Михаэль – не единственный представитель семьи Шумахеров в автоспорте. Практически все мужчины с этой фамилией так или иначе садятся за руль болида. Между Михаэлем и его младшим братом – шесть лет разницы, и Ральф тоже гонялся в «Ф-1» с 1997 года по 2007-й. Речи о рекордах и чемпионстве не шло, но он завоевал шесть побед за «Уильямс» и запомнился тем, что соревновался в очках. Не тех, которые начисляются за финиш в топ-10 и не снились нынешнему «Уильямсу», а для зрения.

«Я попробовал водить машину в очках, и мне показалось, что это гораздо удобнее. Очки позволят мне замечать более мелкие детали на трассе, что в «Формуле-1» очень важно. Мне нужно будет привыкнуть к ним в тестовых заездах», – говорил младший в конце 2001 года. В очках он взял половину своих побед, а в 2007-м покинул престижнейшую серию автогонок.

Ральф Шумахер Фото: Getty Images

Сейчас Ральфу 46, и он активно следит за развитием следующего поколения Шумахеров. Племянник Мик дебютировал в «Ф-1», а сын Давид в начале июля завоевал первую победу в «Формуле-3». Известная фамилия заставляет пристально следить за обоими, но действительно ли парни готовы стать наследниками Михаэля Шумахера или их переоценивают?

Мик планомерно провел по два сезона в младших чемпионатах. Первый год в «Формуле-2» он вкатывался, а второй выиграл в упорной борьбе с напарником по «Преме» – российским пилотом Робертом Шварцманом. В «Ф-1» Мик тоже гоняется в «Хаасе» бок о бок с русским – Никитой Мазепиным, а его аббревиатура в тайминге – не стандартные три первые буквы фамилии, а MSC, как у отца, которого в эпоху активной карьеры нужно было отличать от брата.

«Я сам хотел аббревиатуру MSC. У меня особая эмоциональная связь. Думаю, для всех, смотрящих на хронометраж, приятно снова видеть MSC на экранах», – объяснил Мик на предсезонных тестах в Бахрейне.

Олды действительно поймали ностальгию, но отчасти решение молодого пилота полностью противоположно его прежней позиции. Начиная с картинга, он хотел быть собой, а не ассоциироваться с великим отцом, и какое-то время даже ездил под фамилией матери Коринны. В 2008-м девятилетний гонщик сел за руль карта на соревнованиях в Испании как Мик Бетш. Только на сезон-2015 в «Ф-4» он заявился Шумахером.

Никто, кроме близких, не знает, смотрит ли выступления Мика его папа и позволяет ли здоровье Михаэля давать сыну советы. Но дядюшка Ральф медийно активен и наблюдает за племянником в «Формуле». Разумеется, по его мнению, Мик делает все правильно, а напарник Мазепин – слабый и медленный.

«Можно говорить не о том, что Мик победил его, а о том, что он его уничтожил. Мы говорим о человеческом факторе. Мик в потрясающей форме, не совершал ошибок с самого начала и продолжал совершенствоваться. Он может гордиться этим», – сказал Ральф после Гран-при Италии. А увидев жесткую борьбу между пилотами «Хааса» на последнем круге этапа в Баку, дядя призвал отстранить Никиту на одну гонку.

Правда как всегда посередине: Мик действительно выступает успешнее Мазепина, быстрее учится благодаря невероятно терпеливому гоночному инженеру Гэри Гэннону и обходит в общем зачете не только напарника, но и Николаса Латифи из «Уильямса». Но Шумахер тоже регулярно крутит развороты и не раз крэшил болид на трассах «Ф-1». Поэтому нельзя согласиться с Ральфом в том, что он идеально адаптировался и не совершает ошибок. Тем более на этапе в Имоле Мик все же ошибся, нелепо разбив переднее антикрыло.

В 2020-м он вряд ли заедет в очки на медленной машине «Хааса», а вот двоюродный брат Давид возносит фамилию Шумахеров в заголовки новостей в связи с победами. Правда, пока только с одной – 3 июля 19-летний пилот «Трайдента» выиграл вторую гонку этапа «Ф-3» в Шпильберге.

«Это было великолепно, – немедленно высказал похвалу Ральф. – Он выдал просто безупречную гонку. Ему лишь самую малость повезло со стартовой позицией».

Что означает «самую малость повезло»? Все просто: самый младший Шумахер из когда-либо гонявшихся стартовал с поула. Но первую позицию он добыл благодаря не успешной квалификации, а реверсивной решетке после 12 места в предыдущей гонке – так в «Ф-3» и работает везение. Это в принципе были первые очки для Давида – остальные заезды получились не самыми удачными.

Давид Шумахер Фото: Getty Images

На данный момент нельзя однозначно сказать, что Мик Шумахер в будущем станет чемпионом «Ф-1», как и его кузен Давид. Ральф по-родственному не замечает ошибки молодых пилотов, хотя они есть. Родиться Шумахером недостаточно – нужно упорно работать.

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