«Формула-1» представила болид, соответствующей техническим требованиям на 2022 год.
Презентация состоялась на трассе в Сильверстоуне в преддверии Гран-при Великобритании. Впервые болид был показан в натуральную величину – до этого концепт-макет машины представляли с помощью цифровых изображений. Сообщается, что аэродинамическая конфигурация болида упростится – это направлено на улучшение ситуаций с обгонами и должно облегчить преследование соперников.
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- Гран-при Великобритании состоится 18 июля. Первая свободная практика и квалификация намечены на 16 июля.
- Вторая свободная практика и спринт-квалификация пройдут 17 июля.
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