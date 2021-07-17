Российский гонщик Никита Мазепин продолжит выступление в «Формуле-1» за команду «Хаас» в следующем сезоне. Об этом сообщил технический директор американской команды Гюнтер Штайнер.

«С Миком Шумахером на данный момент не улажены некоторые детали, в то время как с Мазепиным уже все давно подписано», – приводит слова Штайнера Motorsport-total

После завершившихся девяти этапов «Формулы-1» Шумахер и Мазепин не набрали ни одного очка и располагаются на 18-м и 19-м местах в общем зачете.

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