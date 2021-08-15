Утром 15 августа в собственном доме была найдена мертвой Натали Майе, директор автодрома «Спа-Франкоршам». Тело женщины обнаружили соседи. Кроме нее в доме было еще двое убитых – близкий друг и муж Майе.

Пока полиция назвала самой популярной версией ревность супруга Натали, Франца Дюбуа. Он разозлился на жену, ворвался в дом, где та находилась с близким другом, и убил обоих. После этого ревнивец на месте совершил самоубийство, сообщает Sudinfo . Все подробности трагедии пока не разглашаются

«Спа-Франкоршам» – одна из старейших гоночных трасс Европы. Первые заезды приняла ещё в 1921 году. Наибольшего количества побед на ней добивался легендарный Михаэль Шумахер.

Франц Дюбуа тоже был довольно известной личностью в бельгийском автоспорте. Он был одним из основателей популярной серии VW Fun Cup, а также владельцем одной из команд.

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Фото: страница Натали Майе в фейсбуке)

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