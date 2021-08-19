Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин был признан худшим пилотом первой половины сезона-2021 по версии The Race.

Гонщик «Хааса» получил оценку 3,0 – это худший результат среди пилотов нынешнего сезона. Автор рейтинга Эд Стро объяснил свой выбор следующим образом: «Несмотря на то, что он сократил количество ошибок, которые допускал на старте чемпионата, темп Мазепина неутешителен. Он также боролся с управлением, шинами и сокращением потерь времени, отмеченных синими флагами во время гонок. Но несмотря на заметное отставание от партнера по команде, Мазепин все же выдал несколько многообещающих моментов: в частности, обгон Мика Шумахера после пит-стопов в Сильверстоуне».

Лидером рейтинга стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен с результатом 8,7 балла. Ландо Норрис из «Макларена» получил 8,3 балла и занял второе место, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон с 7,5 баллами третий. Целиком рейтинг доступен здесь

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После одиннадцати этапов «Формулы-1» в личном зачете лидирует Хэмилтон (195 очков), второй – Макс Ферстаппен (187), третий – Ландо Норрис (113).

Положение в Кубке Конструкторов – «Мерседес» (303), «Ред Булл» (290), «Феррари» и «Макларен» (по 163).

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