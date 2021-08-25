Менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер в автобиографии «Бензин в крови» рассказал, что жена легенды «Формулы-1» не общалась с ним после аварии на лыжах в конце 2013 года. По словам Вебера, в последний раз он видел Шумахера за несколько недель до трагического случая.

«По сей день ни телефонных звонков, ни писем. Теперь я знаю, что Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешено навещать Михаэля? За что мне такое наказание?» – не понимал Вебер.

При этом менеджер рассказал, в чем он видит свою ошибку. «Тогда я не сразу сел в самолет и прилетел к нему в больницу. Я увидел толпу и подумал, что теперь мне не нужно стоять в очереди. Это было неправильно. Я должен был немедленно прилететь туда», – добавил Вебер.

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В 2013 году Шумахер ударился головой, катаясь на горных лыжах. На время он был введен в искусственную кому.

Сын Шумахера Мик в 2021 году дебютировал в «Формуле-1» за «Хаас».

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