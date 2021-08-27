Во время квалификационных заездов этапа чемпионат W Series произошла крупная авария с участием не менее шести гонщиц.
На старте квалификации над трассой не было дождя, однако за время прогревочного круга погода поменялась, что и привело к массовому завалу. Сразу несколько гонщиц не справились с управлением на мокром асфальте и вылетели в барьер, еще и врезаясь друг в друга.
Учитывая скорость в быстрой связке поворотов, машины получили очень серьезные повреждения.
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Никто из гонщиц сильно не пострадал. Сара Мур, Эбби Итон, Белен Гарсия и Фабьен Вольвенд были отпущены после первичной медицинской проверки, а Айле Агрен и Бейтске Виссер повезло меньше. Девушки были отправлены в медицинский центр для детальной диагностики. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
- Сначала квалификацию остановили красными флагами, но вскоре возобновили. Победу в ней одержала Джейми Чедвик.
- Русская гонщица Ирина Сидоркова пропускает этап из-за положительного теста на коронавирус.
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