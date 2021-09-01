Финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен завершит карьеру в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» по окончании текущего сезона.

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«Это мой последний сезон, и я принял решение зимой. Оно было непростым, но настало время для чего-то нового. Несмотря на то, что сезон продолжается, я хочу поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в своей гоночной карьере. И особенно вас – прекрасных фанатов, которые болели за меня все это время. «Формула-1» для меня подошла к концу, но в жизни есть много всего, что я хочу попробовать. Увидимся!» – написал Кими в инстаграме.

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Райкконену 41 год, он дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в составе «Заубера» (нынешнее название – «Альфа Ромео»), позже выступал за «Макларен» (2002-2006), «Феррари» (2007-2009, 2014-2018), «Лотус» (2012-2013). С 2010 года до 2012-го финн в «Формуле-1» не выступал. Райкконен – рекордсмен «королевских гонок» по количеству проведенных Гран-при (344) и стартов (341). В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов.

В 2007 году Кими стал чемпионом мира в составе «Феррари».

«Альфа Ромео» он представляет с 2018 года.

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