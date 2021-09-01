Легендарный Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в «Формуле-1». Самый возрастной гонщик успел запомниться не только как профессионал, но и как один из самых мемных пилотов «королевских гонок». Вспоминаем все самые веселые и неловкие моменты в биографии Айсмена.

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Финское спокойствие

Формула-1 Райкконен объявил об уходе из «Ф-1». Он дебютировал в 2001-м 5 ЧАСОВ НАЗАД

Начало сезона-2006 получилось для Кими Райкконена, который тогда выступал за «Макларен», неудачным. Дела наладились только к Монако – финн уверенно следовал за Фернандо Алонсо, который возглавлял гонку, но примерно за 30 кругов машины из задней части болида вдруг пошел дым. Вместо того, чтобы отправиться в расположение команды и обсудить проблему с инженерами и механиками, Кими поступил в своем неповторимом стиле. Ожидающих комментариев журналистов он тоже успешно миновал.

Райкконен отправился на собственную яхту, пришвартованную неподалеку – ведь это Монако. Он не снял ни гоночного комбинезона, ни шлема – фотографы наделали нетленок, оператор чаще фокусировался на отдыхающем Кими, а не на гонке. Финн вернулся в моторхоум «Макларена» только вечером – по свидетельству одного из механиков, он уже был не в состоянии осмысленно разговаривать.

Любитель мороженого

На Гран-при Малайзии в 2009-м завирусилось фото Райкконена с мороженым – и пусть в этом нет ничего странного, Кими снова отметился в мемах. Трассу поливал ливень, прямо как недавно в Бельгии, гонщики под красными флагами ожидали на стартовом поле, когда заезд возобновится. Айсмен же ушел в боксы «Феррари» и взялся за мороженку. «В той ситуации мне ничего не оставалось, кроме как есть мороженое», – прокомментировал Кими позже.

Райкконен придумал новое слово

Практически каждое свое интервью финн начинал со знаменитого «bwoah». Никто не понимал, что это значит и почему Райкконен использует это слово. Сам гонщик потом объяснил, что это просто междометие, на которое он никогда не обращал внимание.

«Что значит bwoah? Не знаю, это просто что-то, чтобы начать предложение. Я не обращал на это вниманиz, пока на это не стали обращать внимание другие. Уверен, что если бы люди к себе прислушивались, то поняли бы, что говорят много странных вещей», – сказал Кими.

Любитель выпить

В 2018 году Райкконен напился прямо во время официальной церемонии FIA в Санкт-Петербурге – он был обязан посетить церемонию как третий призер сезона-2018 «Формулы-1». Во время вечера оказавшийся навеселе финн активно общался с Себастьяном Феттелем и другими гонщиками и в итоге вышел за призом с большим трудом.

Главным объектом обсуждения после церемонии стали не выступления русских народных ансамблей, предварявшие награждение, и даже не спорный выбор маневра года. Общее внимание завоевал Кими Райкконен – он успел напиться в ожидании своего приза. В результате все увидели невероятно эмоционального Айсмена.

«Там было чертовски скучно, так что было лучше накидаться! Возможно, мне предлагали побольше, чтобы я точно общался! После церемонии мне никто не звонил. Да и почему люди из FIA должна были сердиться? Это они меня пригласили. Я не допустил никаких ошибок, ничего страшного не случилось!» – прокомментировал случившееся Райкконен.

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