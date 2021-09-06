Швейцарская команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» объявила о подписании контракта с финским пилотом Валттери Боттасом. Гонщик, для которого сезон-2021 станет последним в составе «Мерседеса», подписал с «Альфа Ромео» многолетнее соглашение.

«У наших отношений давняя история, мы вместе успешно выступали в «Формуле-3» и GP3, и его талант и навыки были очевидны уже тогда и только росли с течением времени. Многолетний контракт обеспечит Валттери и команду стабильностью, которая нам нужна для выстраивания проекта в важнейшее время для «Формулы-1», – приводит слова главы «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра официальный сайт

Ожидается, что вместо Боттаса новым пилотом «Мерседеса» станет Джордж Расселл.

Боттас дебютировал в «Формуле-1» в 2013 году в составе «Уильямса».

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