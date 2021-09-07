«Мерседес» объявил имя нового напарника семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – им предсказуемо стал 23-летний Джордж Расселл.

О подписании контракта с Расселлом объявлено на официальном сайте немецкой конюшни. Он подписал долгосрочное соглашение и начнет выступления за «Мерседес» с 2022 года.

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Изменения в составах команд «Формулы-1» вступят в силу с сезона-2022. Сезон-2021 Расселл завершит в «Уильямсе».

Нынешний напарник Хэмилтона, Валттери Боттас, со следующего сезона станет пилотом «Альфа Ромео».

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