«Мерседес» объявил имя нового напарника семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – им предсказуемо стал 23-летний Джордж Расселл.
О подписании контракта с Расселлом объявлено на официальном сайте немецкой конюшни. Он подписал долгосрочное соглашение и начнет выступления за «Мерседес» с 2022 года.
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- Изменения в составах команд «Формулы-1» вступят в силу с сезона-2022. Сезон-2021 Расселл завершит в «Уильямсе».
- Нынешний напарник Хэмилтона, Валттери Боттас, со следующего сезона станет пилотом «Альфа Ромео».
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