Пилот «Формулы-1» Мик Шумахер высказался об отце, семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.
«Теперь мы бы с отцом иначе бы понимали друг друга просто потому, что мы говорим на одном и том же языке, языке автоспорта. Нам было бы, о чем поговорить. Вот о чем я думаю большую часть времени. Думаю, это было бы круто. Я бы отдал все только ради этого», – приводит слова Мика Шумахера F1i со ссылкой на документальный фильм Netflix.
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- В 2013 году Шумахер ударился головой, катаясь на горных лыжах. На время он был введен в искусственную кому.
- Мик Шумахер в 2021 году дебютировал в «Формуле-1» за «Хаас».
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