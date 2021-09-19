Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что в будущем этапы Гран-при могут пройти в Африке и на Дальнем Востоке.

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«Я бы хотел, чтобы в календаре было 23 этапа, а не 25, что когда-то обсуждалось. У нас есть запросы из Африки, и мы ведем переговоры о проведении гонок на юге и севере Африки. Также один или два этапа могут пройти на Дальнем Востоке – например, в Южной Корее. Я могу представить, что около трети гонок пройдут в Европе, остальные – по всему миру. Сезон-2022 мы начнем в Бахрейне.

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Германия? Такое чувство, что организаторы не верят в свои силы провести Гран-при. Только посмотрите на Голландию – в Зандворте билеты раскуплены на три года вперед», – приводит слова Доменикали Wheels24 со ссылкой на Bild.

В последний раз этап Гран-при проводился в Южной Африке в 1993 году.

Гран-при Кореи проходил в Йонаме с 2010 по 2013 год.

Ближайший этап сезона-2021 пройдет в Сочи 26 сентября.

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