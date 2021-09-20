Режиссеры документального фильма «Шумахер» взялись за действительно сложный проект. Имя всемирно известного гонщика стало нарицательным, его карьера, вне всяких сомнений, заслуживает экранизации. А вот рассказать о неоднозначной личности Шумахера объективно и беспристрастно, как и положено качественным документалкам, у Netflix не получилось. Пожалуй, тем, кто пребывает в абсолютном восторге от Михаэля по сей день, фильм покажется корректным и очень трогательным. Но документальный жанр создателям «Шумахера» точно не удался.

Немного о фильме

Сюжет завязан на карьере гонщика. Создатели сконцентрировались на двух основных моментах: попадании в «Ф-1» и завоевании титула с «Феррари» (Остальные 13 лет громкой карьеры уложились в 20 минут фильма). Режиссеры получили доступ к архивам не только «Формулы-1», но и к личным, семейным архивам Шумахера. Повествование строится исключительно на кадрах прошлого и на комментариях родных Михаэля.

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Михаэль Шумахер Фото: Getty Images

Зритель получает возможность проследить за становлением Шумахера суперзвездой «Формулы-1». С самых ранних заездов в картинге до семи чемпионств в «Королевских гонках». У Netflix получилось передать антураж времени с помощью старых записей – фильм может похвастаться эстетичной картинкой. В документалке снялись члены семьи Михаэля Шумахера: его отец, жена и дети. Также некоторые коллеги Шумахера дали интервью для фильма.

Но шоураннеры не смогли сделать повествование логичным. Прием переброса из настоящего в прошлое кажется рваным, непоследовательным. Посреди сцены со смертью Сенны вдруг появляется отец Михаэля, который рассказывает об успехах сына в картинге и чемпионском характере.

Что не так с фактами

Режиссеры преподнесли зрителю слишком «стерильного» Шумахера. Все скандальные моменты его карьеры были сглажены по максимуму или вовсе не попали в фильм. Это вызвало недоверие у аудитории и критику со стороны профессионалов. «Его агрессивная натура и неспортивное поведение на трассе остаются без анализа и объяснения», – пишет издание The Guardian, оценившее документалку на 3 звезды из 5. Да и британский журнал Autocar рассматривает работу Netflix, скорее, как подарок семье Шумахеров, без претензий на соответствие жанру.

Например, в моменте с гибелью Айртона Сенны на Гран-При Сан-Марино-1994 диктор за кадром произносит: «Это бесспорно: он любой ценой стремился остаться позади Шумахера». О том, что у Сенны была сломана рулевая рейка, о расследовании и суде не сказали ничего. Факт его смерти преподнесли так: Айртон был чрезмерно заносчив, поэтому он разбился, из-за своего тщеславия. Сразу после голос Михаэля рассказывает, как сильно все были шокированы смертью Сенны. Якобы, такого никогда не случалось при нем на «Формуле-1». Хотя днем ранее, во время квалификации, погиб Роланд Ратценбергер. Именно 30 апреля и 1 мая 1994 назовут после «черным уикендом» – но Netflix сделал в этой сцене акцент на довольно странных комментариях Шумахера. Вполне вероятно, что слова пилота просто вырезали из какой-то другой ситуации и поместили за кадром эпизода.

В любых спорных моментах режиссеры принимают сторону Михаэля Шумахера. Финал сезона-1994 в Аделаиде и столкновение Шумахера с Хиллом. Авторы фильма убеждают: у Михаэля не было другого выбора, и вообще это Деймон врезался в неисправную машину немецкого гонщика. Хотя кадры на экране говорят об обратном, это заметит даже новичок автоспорта. Выдавать такое за факт как минимум рискованно и неуважительно к Хиллу. А если речь идет о документальном фильме – непрофессионально.

Минута молчания в память об Айртоне Сенне Фото: Getty Images

Скандальный Херес-97, после которого Шумахера дисквалифицируют, этично назван «беспрецедентным событием» в истории автоспорта. Сожаление Шумахера, буквально выбитое журналистами на пресс-конференции, представлено как добровольное раскаяние гонщика. С одной стороны, режиссеры правы, что хотя бы попытались показать неоднозначную личность Михаэля, другое дело – что это выглядит неестественно и недосказано.

Такое представление фактов не может быть названо документальным фильмом. Это не история автоспорта как она есть. Скорее, это дань уважения и восхищение личностью Шумахера, что само по себе (вне контекста документалки) неплохо.

Желание режиссеров не грузить неподготовленного зрителя нудными и узкоспециальными подробностями понятно и вполне объяснимо. Но все дело в том, что фрагменты жизни Михаэля выглядят блеклыми и куцыми. Поэтому даже эксперту трудно собрать обрывки в единое целое, не говоря уже об аудитории, далекой от «Формулы-1».

Что получилось у Netflix хорошо

Обещанные еще в 2019 году семейные архивы действительно привлекают внимание. Очень трогательны семейные сцены: свадьба Михаэля и Коринны, совместные развлечения, милые фото и видео с детьми. Все это будет особенно интересно тем, кто не представляет себе Шумахера без гоночной экипировки.

Отдельно стоит отметить интервью с женой гонщика, Коринной. Она рассказала много подробностей о совместной жизни пары. Но в основном только хорошее: по ее словам, Михаэль был замечательным, чутким мужем и прекрасным отцом.

Также Netflix предоставил эксклюзив: жена Шумахера рассказала о его состоянии сегодня. Никаких громких заявлений, только небольшая фраза: «Он все еще с нами и здесь, хоть и другой», – семья продолжает лечение дома, и они живут так, как ему нравится. А ведь Шумахеры всерьез рассматривали вариант не ехать на роковой лыжный курорт – семикратный чемпион считал, что снега не так много, как хотелось бы, и раздумывал отправиться на скайдавинг в Эмираты. «Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его», – Коринна объяснила, почему не рассказывает медиа о состоянии Шумахера.

Netflix удалось привлечь аудиторию, которая снова счастлива видеть Михаэля Шумахера. Вот он, широко улыбается и счастливый идет в паддок, садится за руль болида и вновь становится лучшим. Фильм рассказал не о фактах, но о воспоминаниях, подаривших надежду.

Михаэль Шумахер Фото: Getty Images

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