Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что не разговаривал с партнером по команде Миком Шумахером о здоровье и состоянии его отца – легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

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– Обсуждали ли вы с Миком состояние старшего Шумахера?

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– Я знаю Мика давно. Мы с 2015 года вместе выступали в картинге. Большая честь, что наши карты в команде стояли рядом. Наши отцы стояли рядом. Они очень переживали, личная жизнь превыше всего. У Мика замечательная семья, которая заботится о нем и отце. Я не позволил себе задавать вопросы такого личного характера, – сказал Мазепин на пресс-конференции перед Гран-при России.

В 2013 году Шумахер ударился головой, катаясь на горных лыжах. На время он был введен в искусственную кому.

Этап Гран-при России пройдет в Сочи 25 и 26 сентября.

Никита Мазепин идет на последнем месте в общем зачете «Формулы-1», но все равно продолжит выступление за «Хаас» в новом сезоне.

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