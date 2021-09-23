Российский пилот «Формулы-1» из команды «Хаас» Никита Мазепин представил шлем, в котором выступит на Гран-при России.
На поверхности шлема нанесены имена всех российских призеров Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Также Мазепин рассказал о запуске благотворительной кампании в поддержку детей с ДЦП. Россиянин организовал сбор средств и позже удвоит собранную до конца сентября сумму. В честь кампании гонщик нанес на шлем хэштег «Доброшрифт» – это проект, направленный на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП.
Формула-1
«Наши отцы стояли рядом». Мазепин – о Шумахере
- Этап Гран-при России пройдет в Сочи 25 и 26 сентября.
- Никита Мазепин идет на последнем месте в общем зачете «Формулы-1», но все равно продолжит выступление за «Хаас» в новом сезоне.
Гран-при Италии
Боттас выиграл спринт на Гран-при Италии, Мазепин – 17-й
Гран-при Нидерландов
Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Мазепин сошел