Опубликовано 23/09/2021 в 07:48 GMT

Российский пилот «Формулы-1» из команды «Хаас» Никита Мазепин представил шлем, в котором выступит на Гран-при России.

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На поверхности шлема нанесены имена всех российских призеров Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Также Мазепин рассказал о запуске благотворительной кампании в поддержку детей с ДЦП. Россиянин организовал сбор средств и позже удвоит собранную до конца сентября сумму. В честь кампании гонщик нанес на шлем хэштег «Доброшрифт» – это проект, направленный на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП.

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Этап Гран-при России пройдет в Сочи 25 и 26 сентября.

Никита Мазепин идет на последнем месте в общем зачете «Формулы-1», но все равно продолжит выступление за «Хаас» в новом сезоне.

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