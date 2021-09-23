Никита Мазепин и Мик Шумахер продолжат выступление в «Формуле-1» за команду «Хаас» в следующем сезоне

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«Хаас» официально подтвердил, что сохранит состав пилотов в 2022 году. Технический директор американской команды Гюнтер Штайнер заявил, что в «Хаасе» стремились к сохранению преемственности. «2021 год предоставил обоим гонщикам возможность изучить «Формулу-1» и как новички они многое сделали.

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Конечно, это тяжелый сезон, но в то же время они оба приняли вызов и тесно сотрудничали с командой, чтобы всё изучить и адаптироваться к суровым условиям «Формулы-1». Мы уверены, что сможем двигаться вперед как команда и предоставим Мику и Никите конкурентоспособные болиды, чтобы они сделали следующий шаг в карьере в «Формуле-1», – приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса»

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин уже прокомментировал новую сделку с командой. «Я очень рад появлению новой машины в следующем году и просто хочу получить шанс расти вместе с «Хаасом». Думаю, в следующем году мы добьемся успеха», – заявил Мазепин.

После четырнадцати этапов «Формулы-1» Шумахер и Мазепин не набрали ни одного очка и располагаются на 19-м и 21-м местах в общем зачете.

Ближайший шанс набрать очки – этап Гран-при России. Он пройдет в Сочи 25 и 26 сентября.

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