Никита Мазепин и Мик Шумахер продолжат выступление в «Формуле-1» за команду «Хаас» в следующем сезоне
«Хаас» официально подтвердил, что сохранит состав пилотов в 2022 году. Технический директор американской команды Гюнтер Штайнер заявил, что в «Хаасе» стремились к сохранению преемственности. «2021 год предоставил обоим гонщикам возможность изучить «Формулу-1» и как новички они многое сделали.
Формула-1
Имена призеров ОИ и Доброшрифт. Шлем Мазепина для Гран-при России
Конечно, это тяжелый сезон, но в то же время они оба приняли вызов и тесно сотрудничали с командой, чтобы всё изучить и адаптироваться к суровым условиям «Формулы-1». Мы уверены, что сможем двигаться вперед как команда и предоставим Мику и Никите конкурентоспособные болиды, чтобы они сделали следующий шаг в карьере в «Формуле-1», – приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса».
Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин уже прокомментировал новую сделку с командой. «Я очень рад появлению новой машины в следующем году и просто хочу получить шанс расти вместе с «Хаасом». Думаю, в следующем году мы добьемся успеха», – заявил Мазепин.
- После четырнадцати этапов «Формулы-1» Шумахер и Мазепин не набрали ни одного очка и располагаются на 19-м и 21-м местах в общем зачете.
- Ближайший шанс набрать очки – этап Гран-при России. Он пройдет в Сочи 25 и 26 сентября.
Формула-1
«Наши отцы стояли рядом». Мазепин – о Шумахере
Формула-1
Мик Шумахер: «Отдал бы все, чтобы поговорить с отцом»