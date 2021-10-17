Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в неприятную историю во время видеоинтервью с болельщиками.

Голландец отвечал на вопросы поклонников вместе с напарником Серхио Пересом. Одна из болельщиц попросила Макса назвать самую лучшую покупку из когда-либо сделанных. После недолгой паузы пилот ответил: «Моя девушка». После этого Ферстаппен и Перес засмеялись. Но находившихся в кадре болельщиков шутка голландца шокировала – они буквально потеряли дар речи и не знали, как реагировать на только что прозвучавшую реплику.

Макс встречается с бывшей девушкой Даниила Квята – бразильянкой Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике. Над фразой пилота «Ред Булла» поиронизировал футбольный инсайдер Фабрицио Романо: «Официально: Макс Ферстаппен выплатил Даниилу Квяту клаусулу в размере 30 миллионов фунтов стерлингов за Келли Пике. Все документы подписаны, теперь Пике официально является девушкой Макса».

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Но пользователи твиттера были не так благосклонны к Максу – шутку истолковали как сексистскую и принялись отменять голландца.

«Представьте, если бы Льюис Хэмилтон сказал, что покупал женщин или подруг, как об этом открыто заявил Макс Ферстаппен в 2021 году. Это буквально прыжок в мусорный бак», – написала пользовательница с ником @KIMW3ST.

«Вот Макс Ферстаппен «шутит» о покупке своей девушки. Далее он сказал, что его лучшей покупкой было приобретение дома для мамы, но почему он посчитал уместным шутить о женоненавистничестве? Если бы это сказал какой-нибудь другой пилот, он бы уже столкнулся с массовым хейтом», – считает @RespectIsVital.

«Неудивительно, что Макс Ферстаппен – сексист. Посмотрите, кто его отец, посмотрите на многие комментарии, которые он сделал о бразильцах. Пике, возможно, даже понравилось то, что он сказал, поскольку они – семья фальшивых правых», – написала @thaimotaaa.

«Итак, если бы Келли Пике сказала, что купила Макса Ферстаппена, вы были бы того же мнения? Презираю его убогий комментарий, отмените его», – пользователь с ником @AlbertoBohon89 был крайне категоричен.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за гонщика.

«О ситуации с Ферстаппеном. Я думаю, он облажался. Но это должно решаться между ним и Келли. Я слишком ленив, чтобы атаковать и защищать известных людей в твиттере», – считает @JeyPi1895.

Макс Ферстаппен – лидер общего зачета Формулы-1. В активе пилота «Ред Булла» 262,5 очка.

Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» – второй с 256,5 баллами.

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