Российская гонщица W Series Ирина Сидоркова объявила, что ей отказали в американской визе.

«Ну, вот и все, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом – когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, что мое «посещение США будет временным». Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в тренировки. Хочу в заключение только еще раз сказать – я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!» – написала Сидоркова в инстаграме.

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Из-за отказа в визе Сидоркова пропустит финальные этапы W Series, которые пройдут в Остине.

Гонщица занимает седьмое место в чемпионате. Ее лучший результат в сезоне – второе место.

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