В Великобритании планируют ввести уголовную ответственность для владельцев собак, которые вынуждают питомцев сидеть на растительной диете. Эта инициатива активно продвигается сторонниками Закона о защите животных, а также британским благотворительным фондом защиты животных «Синий крест», основанным в 1897 году.

Штраф может достичь 20 тысяч фунтов стерлингов, а владельцам животных, которые не кормят мясом своих любимцев, будет грозить тюремное заключение за неисполнение закона.

Знаменитости в последние годы активно пересаживают своих животных на вегетарианскую или веганскую диету. Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон часто хвастается в социальных сетях своим бульдогом Роско, который придерживается растительной диеты. Все больше людей склоняются к образу жизни без мяса из-за убеждения, что это спасет планету.

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«Если из-за ваших личных убеждений вы не употребляете животный белок, то это нормально, но эта диета не предназначена для удовлетворения стандартов благополучия вашего питомца. Теоретически возможно держать собаку на вегетарианской диете, но гораздо легче ошибиться, чем сделать правильно», – приводит официальное заявление Британской ветеринарной ассоциации Daily Mail

Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира «Формулы-1».

Он первый в истории пилот, в активе которого 100 побед на различных этапах. Юбилейным стало первенство на Гран-при России 2021 года.

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Гран-при России Норрис глупо отдал победу Хэмилтону. ГП России – лучший в сезоне 26/09/2021 В 14:39