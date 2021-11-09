В конце 2020 года единственный русский гонщик в «Формуле-1» Даниил Квят потерял место в команде «Альфа Таури», когда вместо него подписали японца Юки Цуноду. Даниила взяли резервным пилотом в «Альпин», но ни одной гонки в 2021 году он так и не проехал.
На следующий сезон «Альпин» продлил контракты с Эстебаном Оконом (долгосрочный) и Фернандо Алонсо (на год). На начало ноября все команды, кроме «Альфа Ромео», где осталось одно место, укомплектованы. Кто станет напарником Валттери Боттаса, обещают сообщить после Гран-при Бразилии 16 ноября – вероятнее всего, это будет Гуаньюй Чжоу, также рассматривается кандидатура лидера «Формулы-2» Оскара Пиастри.
Ad
Даниил Квят
Фото: Getty Images
Формула-1
Ферстаппен неудачно пошутил про бывшую Квята. Теперь его отменяют
Поэтому российскому гонщику нужны другие варианты продолжения карьеры. В конце сентября появились сообщения, что пилот не против участия в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула Е». Речь шла о заключении соглашения с командой «Dragon Penske», но в ноябре Квят опроверг эту информацию.
По сообщению мексиканского журналиста Якбека Лопеса, Даниил не слишком заинтересован в переходе в «Формулу Е» и отдает предпочтение сериям WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость) и «Индикар».
«Я только что разговаривал с Даниилом Квятом. Если вы ожидали его увидеть в «Формуле Е», то он сказал, что ему не нравится этот чемпионат, и он пойдет туда только в случае подходящего предложения. Скорее, он рассмотрит переход в WEC. Ему нравится «Индикар», и он хотел бы получить возможность гоняться там», – написал Лопес в твиттере.
Пока окончательное решение не принято, Даниил посещает с «Альпин» некоторые гонки, в частности, был на недавних этапах в США и Мексике. В паддоке его считают своим: журналисты даже привлекают к репортажам, как эксперта. Часто Квята можно заметить в компании бывшего напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли.
- Макс Ферстаппен выиграл в Мексике и увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона. Если вам интересны комментарии пилотов, читайте здесь.
- Между тем, Льюис Хэмилтон рискует попасть в тюрьму за веганскую диету собаки из-за продвигаемого в Англии закона.
- Макс Ферстаппен неудачно пошутил про бывшую девушку Даниила Квята Келли Пике. За это пилота «Ред Булл» отменяют в твиттере.
Источники – It.motorsport.com, The Race.
Гран-при Австрии
Хэмилтона продлили. Кто будет напарником и при чем тут Квят?
Season 2021
Квят вернулся в «Ф-1» – станет резервным в «Альпин» за Алонсо
Реклама
Ad
Реклама
Ad