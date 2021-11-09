В конце 2020 года единственный русский гонщик в «Формуле-1» Даниил Квят потерял место в команде «Альфа Таури», когда вместо него подписали японца Юки Цуноду. Даниила взяли резервным пилотом в «Альпин», но ни одной гонки в 2021 году он так и не проехал.

На следующий сезон «Альпин» продлил контракты с Эстебаном Оконом (долгосрочный) и Фернандо Алонсо (на год). На начало ноября все команды, кроме «Альфа Ромео», где осталось одно место, укомплектованы. Кто станет напарником Валттери Боттаса, обещают сообщить после Гран-при Бразилии 16 ноября – вероятнее всего, это будет Гуаньюй Чжоу, также рассматривается кандидатура лидера «Формулы-2» Оскара Пиастри.

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Даниил Квят Фото: Getty Images

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Поэтому российскому гонщику нужны другие варианты продолжения карьеры. В конце сентября появились сообщения, что пилот не против участия в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула Е». Речь шла о заключении соглашения с командой «Dragon Penske», но в ноябре Квят опроверг эту информацию.

По сообщению мексиканского журналиста Якбека Лопеса, Даниил не слишком заинтересован в переходе в «Формулу Е» и отдает предпочтение сериям WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость) и «Индикар».

«Я только что разговаривал с Даниилом Квятом. Если вы ожидали его увидеть в «Формуле Е», то он сказал, что ему не нравится этот чемпионат, и он пойдет туда только в случае подходящего предложения. Скорее, он рассмотрит переход в WEC. Ему нравится «Индикар», и он хотел бы получить возможность гоняться там», – написал Лопес в твиттере.

Пока окончательное решение не принято, Даниил посещает с «Альпин» некоторые гонки, в частности, был на недавних этапах в США и Мексике. В паддоке его считают своим: журналисты даже привлекают к репортажам, как эксперта. Часто Квята можно заметить в компании бывшего напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли.

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