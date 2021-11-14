Борьба за чемпионство в «Формуле-1» подходит к пику. Впереди всего четыре гонки, а отрыв Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона вырос до 19 очков. Отыгрываемый гандикап, но низвержение семикратного чемпиона мира близко. Фанаты ликуют: лучшим гонщиком мира впервые с 2013 года может стать не пилот «Мерседеса».

Обожание Макса – один из главных хайлайтов «Формулы-1», и у этого есть причины. Макс – молодой, дерзкий и суперкрутой в гоночных условиях. Он рвал опытных пилотов уже в 18, а в 24 готовится отобрать титул у, возможно, лучшего гонщика в истории «Ф-1». Но среди этих причин обожания нет основной, которая позволяет закрывать глаза на неидеальность Макса – ненависть к Хэмилтону.

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Несмотря на титул сэра и множество повесточных высказываний, Льюису не удается влюбить в себя фанатов. Его заслуженно хейтят за неаккуратные высказывания, которые можно неверно трактовать, за непонятные акции и действия (ну кто делает собаку веганом?) Еще одна большая забава хейтеров Хэмилтона – говорить, что его машина – самовоз, а сам Льюис – так себе пилот.

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Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») Фото: Getty Images

На этом фоне Ферстаппена едва ли не причисляют к лику святых. 24-летнего голландца воспринимают как борца со злом и искренне упиваются каждым его триумфом. Представить, что случится с хейтерами Хэмилтона, если Макс возьмет титул, просто нельзя, но смешные доводы про самовоз точно будут выкручены на максимум. Вот только проблема в том, что по той же логике самовозом можно назвать почти любую чемпионскую машину.

На самом деле, Макс совсем не идеален и гораздо больше заслуживает определения настоящий бэд бой. Только за последние несколько лет он вляпывался в истории, которые вполне могли бы привести к модной «отмене». Льюиса, наверное, за такое поведение и вовсе бы призвали казнить.

2018 год. Ферстаппен упустил лидерство на Гран-при Бразилии после столкновения с Эстебаном Оконом, который отставал на круг. Француз получил за глупые действия 10-секундный штраф и отборную брань (с упором на слово «идиот») от голландца, но Ферстаппену этого оказалось мало. После гонки Макс нашел оппонента на взвешивании и несколько раз толкнул его в грудь. Возможно, имела место провокация, но даже с ее учетом оправдать поведение голландца сложно. В итоге Ферстаппен получил два дня общественных работ.

2020 год. Макс выдал противоречивую тираду в адрес Лэнса Стролла на Гран-при Португалии: «Этот гребаный парень слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил! Да, у меня есть повреждения. Реально, что за монгол?» Тройное оскорбление привело к жалобе на Макса в ООН (логично оскорбилась Монголия), а также к куче рассуждений о толерантности. Одновременно с представителями азиатской страны Макс оскорбил слепых. А еще людей с ДЦП – до 70-х годов словосочетание mongolian idiocy использовали, как диагноз для людей с синдромом Дауна. Тогда же термин отменили в публичном пространстве, чтобы не оскорблять нацию, но в голландском сохранилось ругательство mongool, употреблять которое немного неполиткорректно. Но не для Макса Ферстаппена, которому в этот раз удалось отделаться публичными извинениями.

2021 год. Ферстаппен отказался от съемок в суперпопулярном документальном сериале Netflix про «Формулу-1» Drive to Survive. Объяснение голландца звучит логично, но излишняя драматургия (в терминологии Макса) никак не мешает съемкам других пилотов: «Они просто придумывают некоторые соперничества, которых на самом деле не существует. Я не большой любитель драмы – меня интересуют факты и реальные вещи, которые происходят на самом деле. Проблема в том, что они всегда будут выставлять тебя в таком свете, в каком выгодно только им. И что бы ты ни сказал, они все равно сделают так, что ты будешь выглядеть безрассудным, постараются изобразить тебя… ну, так, чтобы это подходило сценарию серии».

Макс Ферстаппен («Ред Булл») Фото: Getty Images

2021 год. Макс Ферстаппен сидел на Макс Ферстаппен сидел на видеоинтервью с партнером по команде Чеко Пересом и получил от болельщицы вопрос о лучшей покупке в жизни. После неловкой паузы последовал ответ: «Моя девушка». Конечно, дальше оба пилота рассмеялись, а Макс ответил адекватно (что именно в разлетевшееся видео не попало), но избежать клейма «сексист» было уже нереально.

2021 год. Вторая тренировка перед Гран-при США. Ферстаппен слишком медленно подошел к разгону на быстрый круг, а Хэмилтон попытался его объехать, чтобы выйти на свою быструю попытку. В итоге гонщики на полной скорости пронеслись по стартовой прямой бок о бок, а в первом повороте Макс пропустил оппонента и обозвал Льюиса «тупым идиотом» (кажется, это любимое обзывательство Макса). Конкретно в факте обзывательства проблем нет (Цунода, например, сыпет их тоннами), но то, что Ферстаппен сопроводил их средним пальцем в адрес главного оппонента, говорит о многом.

В мире, которым правит политкорректность и толерантность, странно видеть такое поведение от одного из главных гонщиков мира, но Макса продолжают обожать. Кажется, если он выйдет и заявит, что *подставьте любую гадость и мерзость*, его все равно будут носить на руках. Что ж, каждый выбирает, кого поддерживать в битве Макса и Льюиса сам, но помните – темных сторон там две (это намек на цвет машины и костюмов «Мерседеса», я же не Макс Ферстаппен). Главное, что сезон получается шикарным.

Шикарный сезон почти убили несколько этапов назад, но Макс пока держится. Расклады на финал сезона.

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