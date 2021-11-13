В «Формуле-1» скандалище: пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона лишили преимущества перед спринтерской гонкой Гран-при Бразилии. Британца заподозрили в отклонении от регламента, при этом пожаловались на него конкуренты из «Ред Булла».

Из-за чего столько шума?

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Болид Льюиса Хэмилтона Фото: Getty Images

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Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Бразилии, на 0,438 секунды опередив по итогам заезда лидера чемпионата, пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена. После гонки прошли технические проверки и обнаружилось, что на болиде Хэмилтона некорректно работала система DRS (система снижения лобового сопротивления – Eurosport). Когда она активировалась, раскрытие составляло больше максимально позволенных 85 мм, что нарушает статью 3.6.3 технического регламента «Формулы-1».

Причем тут «Ред Булл»?

Пол Монаган Фото: Eurosport

По информации Auto Motor und Sport, австрийская команда обратила внимание на заднее крыло «Мерседеса» за час до квалификации Гран-при. Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи и главный гоночный инженер Пол Монаган посетили офис Международной автомобильной федерации на автодроме «Интерлагос» и передали представителям ФИА документы и видео о работе заднего антикрыла болида «Мерседеса». После этого возник риск, что Хэмилтона потеряет поул-позишен на стартовой решетке спринтерской гонки. Как раз после проведенной проверки и обнаружили некорректная работа системы DRS.

При этом в «Ред Булл» не думают, что «Мерседес» специально нарушал правила работы DRS. Австрийцы полагают, что виновата заводская ошибка, которая вызывает некорректную работу регулируемого заднего антикрыла. В пользу этого говорит тот факт, что заднее крыло на болиде другого пилота «Мерседеса», Валттери Боттаса, соответствовало правилам.

Чем провинился Ферстаппен?

Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

После окончания квалификации голландец вышел из машины и коснулся ее антикрыла, а затем проделал то же самое с болидом Льюиса Хэмилтона. Таким образом Макс нарушил режим закрытого парка. Стюарды изучили видеозаписи и сделали вывод, что прикосновение Ферстаппена к авто Хэмилтона никак не повлияло на положение заднего крыла в пространстве.

Как наказали Хэмилтона и Макса?

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Стюарды Гран-при Бразилии исключили результат Льюиса из протокола квалификации. Пилот потерял завоеванную поул-позишн – он будет стартовать с последнего места в спринтерской гонке. Первое место перешло к гонщику «Ред Булла» Максу Ферстаппену, вторым поедет Валттери Боттас.

Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за нарушение статьи 2.5.1 спортивного кодекса ФИА, согласно которой запрещены эксплуатация, проверка, настройка или ремонт болидов в режиме закрытого парка.

Проблемы Хэмилтона на этом не заканчиваются: ему грозит тюрьма за то, что сделал из собаки вегетерианца.

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