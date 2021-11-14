Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему в последнее время он излишне эмоционально реагирует на гоночные неудачи. Так, после не самой лучшей квалификации в Бразилии, он просто не смог сдержать слез, что видно на послегоночном видео.

Никита – дебютант «Ф-1» и никогда ранее не выступал на требовательном к пилотажу «Интерлагосе», не прочувствовал характер трека на симуляторе, а знания получил только с помощью видео с бортовых камер на ютьюбе. Всего одна практика на изучение трассы тоже не смогла помочь Никите: часа явно не хватило. Поэтому ошибок за рулем было не избежать. Сперва он поскользнулся на поребрике в 12 повороте: пришлось отлавливать болид, хотя обошлось без «мазеспина». Потом ошибся на входе в восьмой поворот. И обозвал себя нелестными словами прямо во время гонки.

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Позже, в интервью для motorsportweek.com он рассказал подробнее о причинах своего эмоционального состояния и о кадровых изменениях в команде «Хаас».

«У меня довольно непростой период в последних гонках. Это не только из-за баланса машины, но и из-за внутренних событий в команде. Из-за этого результаты важны, как никогда. И когда ты бываешь максимально близок к тому, чтобы показать отличный круг на нашей нынешней не самой быстрой машине, но из-за чрезмерного усердия ошибаешься и все теряешь – это больно.

Я много работаю с разными специалистами, чтобы правильно вести себя за рулем машины, в том числе с эмоциональной точки зрения. Тем не менее, когда ты только выбираешься из кокпита и у тебя всего около четырех минут до встречи с журналистами, которые задают вопросы, возвращающие к болезненным воспоминаниям, а ты понимаешь, что все могло сложиться иначе, то становится грустно.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

На самом деле, в моей нынешней жизни нет ничего, кроме гонок. Я полностью посвящаю себя им, и, конечно, расстраиваюсь, когда дела идут не так, как хотелось бы.

В последнее время в нашей команде часто меняются кадры, и я знаю, что не все, с кем я сейчас работаю, продолжат занимать эти должности в следующем году. За хороших людей нужно держаться, но, к сожалению, личные отношения в этом спорте – не тот фактор, который может заставить человека продолжить работу. Важную роль играют финансовые причины, а еще – люди обзаводятся семьями, при этом календарь чемпионата мира все расширяется, не всем подходит напряженный график.

Да, люди наверно правы, что семья должна быть на первом месте. Это в моей жизни нет ничего кроме спорта, но мне всего 22 года. Мне кажется, если бы я был лет на 10 старше и у меня были бы дети, то я бы тоже изменил приоритеты», – поделился мыслями Мазепин.

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