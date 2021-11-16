Состав боевых пилотов «Формулы-1» на 2022 год полностью укомплектован: «Альфа Ромео» объявила имя напарника для Валттери Боттаса, который спустя пять сезонов покидает «Мерседес». После летней цепочки (уход Кими Райкконена – переход Боттаса в «Альфу» – контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом») запустилась еще одна, в которую оказался вписан и второй российский пилот «Ф-1» Даниил Квят.

Первым звеном с утра 16 ноября стал релиз от «Альпин» – место резервного пилота за Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом займет Оскар Пиастри. 20-летний австралиец из французской академии почти выиграл общий зачет «Формулы-2» (лидирует с перевесом в 36 очков за три гонки до конца) с первого раза, а победитель навсегда теряет право продолжить выступления в главной молодежной серии.

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Пиастри взяли на место Квята – именно он выполнял обязанности резервиста в 2021-м и сейчас находится в составе «Альпин» в Катаре, ожидая следующего Гран-при. Даниилу придется искать варианты в других гоночных сериях.

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Затем «Альфа Ромео» объявила об уходе Антонио Джовинацци – швейцарская конюшня полностью сменила состав пилотов. Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен ушел на пенсию, а 27-летний Джовинацци, как и Квят, вышел на поиски новых вариантов продолжения карьеры. Лучший финиш Антонио за четыре года – пятое место в Бразилии два года назад, в текущем сезоне он набрал всего один балл в личном зачете. Источники The Race сообщают, что итальянец уже ведет переговоры с одной из команд «Формулы Е».

Кокпит Джовинацци займет китаец Гуаньюй Чжоу – слушатель академии «Альпин», как и Пиастри. Он станет первым представителем своей страны в «Ф-1» – плакаты в честь 22-летнего гонщика были развешены в Китае еще на выходных, но только во вторник информация стала официальной. Парня сложно назвать суперталантом – бриллианты обычно попадают в «Ф-1» гораздо быстрее. Шарлю Леклеру и Ландо Норрису потребовалось по два сезона в «Ф-3» и «Ф-2», а Чжоу гоняется уже пятый.

Он провел два сезона в «Ф-3» (два восьмых места в общем зачете), еще три – в «Ф-2» (седьмое место в 2019-м, шестое – в 2020-м). В 2021-м за этап до конца китаец идет вторым за дебютантом серии Пиастри, но в команде «Ф-1» поедет именно он, а не Оскар. Эксперты гоночных сайтов сходятся во мнении, что Чжоу – стабильный и вдумчивый пилот, но точно не самый яркий.

Причина в китайских спонсорах: согласно инсайдам Radio Monte-Carlo Motori, Чжоу принесет в «Альфа Ромео» примерно 35 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем Никита Мазепин привел в «Хаас» при поддержке «Уралкалия». Официальных подробностей контракта Чжоу пока нет, но по слухам его подписали на год с опцией продления и тем же спонсорским пакетом. Многое будет зависеть от его выступлений: в «Ф-2» у «Альфа Ромео» есть собственный протеже, 18-летний Тео Пуршер, который уже добыл победы на культовых трассах в Монако и Монце. Босс команды Фредерик Вассёр не скрывает, что хотел бы видеть Пуршера в основном составе.

А Джовинацци не скрывает, что потерял место из-за спонсоров Чжоу, хотя и сам не может похвастаться выдающимися результатами. «Порой, когда решать все начинают деньги, «Ф-1» может быть жестокой. Я же верю, что и маленькие, и большие победы можно одерживать даже без такой поддержки», – написал Антонио в твиттере.

Полный состав пилотов на сезон-2022:

«Мерседес» – Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл

«Ред Булл» – Макс Ферстаппен и Серхио Перес

«Феррари» – Шарль Леклер и Карлос Сайнс

Карлос Сайнс и Шарль Леклер («Феррари») Фото: Getty Images

«Макларен» – Ландо Норрис и Даниэль Риккардо

«Альпин» – Фернандо Алонсо и Эстебан Окон

«Альфа Таури» – Пьер Гасли и Юки Цунода

«Альфа Ромео» – Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу

«Уильямс» – Алекс Албон и Николас Латифи

«Хаас» – Никита Мазепин и Мик Шумахер

А какие варианты продолжения карьеры есть у Квята? Он ведет переговоры сразу с несколькими гоночными сериями.

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Источники – The Race, Radio Monte-Carlo Motori.

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