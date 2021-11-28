Из Великобритании пришли печальные новости. В возрасте 79 лет в окружении семьи и любящих близких скончался Фрэнк Уильямс, основатель легендарной команды «Формулы-1». Он был представителем той эпохи, когда чемпионские машины создавались в гаражах неуемными энтузиастами, а риск пострадать или даже умереть на трассе был намного выше, чем сегодня. Информацию о смерти сэра Фрэнка Уильямса «Формуле-1» сообщила его дочь Клэр.

«Уильямс»

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Фрэнк Уильямс создал гоночную команду еще в 24 года. В 60-х у конюшни не было средств, чтобы собрать собственную машину, и гонщики выступали на арендованных автомобилях. Однако уже в 1972-м Уильямс создал свою первую машину – Politoys FX3. Именно ее в первой же гонке разбил Анри Пескароло. Финансовые проблемы продолжались, и Фрэнку пришлось продать «Уильямс». Но на этом его мечта не закончилась.

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Фрэнк Уильямс Фото: Imago

Спустя несколько лет на свет появилась команда «Уильямс Гран-при Инжиниринг». Именно она и является тем «Уильямсом», который в итоге стал одной из лучших британских команд.

«Уильямс» девять раз становился обладателем Кубка конструкторов и семь раз побеждаа в чемпионате «Формулы-1». За команду Фрэнка Уильямса выступали такие легендарные гонщики, как Найджел Мэнселл, Ален Прост, Дэймон Хилл и Жак Вильнев.

Дэймон Хилл и Жак Вильнев помогли Williams доминировать в сезоне-1996 Фото: Imago

Железный Фрэнк

В 1986 году Фрэнк Уильямс попал в страшную аварию. Они с Питером Уиндзором торопились в аэропорт на лондонский полумарафон. Уильямс потерял управление над автомобилем, резко слетел с дороги и врезался в стену. Уиндзор вытащил Уильямса из машины, но из-за перелома позвоночника Фрэнк навсегда был прикован к инвалидному креслу.

Но даже это не сломило его волю. Уильямс вернулся в паддок и еще более решительным, чем когда-либо. Фрэнк знал, что у него одна из лучших команд чемпионата, на него работает один из лучших инженеров мира, Патрик Хэд, к которому чуть позже присоединится Эдриан Ньюи, а потому был уверен: отбоя в пилотах не будет.

Фрэнк Уильямс в 2017 году на премьера фильма в свою честь

Последним чемпионом «Уильямса» вот уже четверть века остается Жак Вильнев. В 2000-х команда сражалась за призовые места, но так и не смогла выдержать конкуренцию с «Феррари». 70-летний Фрэнк решил отойти от дел и передать управление командой дочери – Клэр Уильямс. У наследницы Железного Фрэнка были подиумы в 2014-м и жуткие провалы 2018 года. В 2020-м семья Уильямс перестала иметь отношение к родной команде. Теперь она принадлежит инвестиционной группе «Дорилтон». Однако новые владельцы сразу подчеркнули, что не поменяют название в знак уважения к Фрэнку Уильямсу.

Реакция на смерть Уильямса

Бывший гонщик «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя трогательно попрощался с легендой: «Фрэнк, мы все будем по тебе скучать. Ты был большим источником вдохновения в моей жизни и карьере и всегда был отличным другом. Молюсь за тебя и твою семью. По тебе будут скучать», – написал Монтойя в инстаграме.

«Сегодня мы прощаемся с человеком, который создал нашу команду. Сэр Фрэнк был воистину замечательным человеком, я всегда буду помнить этот смех. Он был больше, чем босс, он был наставником и другом для всех, кто присоединился к семье «Уильямс». Для него было настоящей честью участвовать в гонках и быть частью невероятного наследия, которое он оставляет после себя. Наследия, которое навсегда останется в сердце и душе этой команды. Покойся с миром, сэр Фрэнк. Спасибо за все», – выразил благодарность британский автогонщик Джордж Расселл

Фрэнк и Клэр Уильямс Фото: Williams F1

Свои соболезнования выразил и российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят:

«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс».

Не остались в стороне и руководители «Формулы-1»: «Мы полны безмерной и глубокой печали в связи с кончиной сэра Фрэнка Уильямса. Его жизнь была наполнена страстью к автоспорту; его наследие неизмеримо и навсегда останется важной частью «Формулы-1».

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