Гонщики «Формулы-1» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон стали таинственными гостями церемонии вручения «Золотого мяча». Пилоты «Альпин» доставили на сцену два главных трофея – женский и мужской.
Алонсо и Окон были в черных шлемах а ля Daft Punk и перчатках. Позже они раскрыли образы.
Ad
Гран-при Катара
Алонсо вернулся на подиум спустя 7 лет. Круче только 1 гонщик
- «Золотой мяч» в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Женский трофей достался футболистке «Барселоны» Алексии Путельяс.
- Окон в сезоне-2021 победил на Гран-при Венгрии, Алонсо был третьим на Гран-при Катара. «Альпин» идет на пятом месте в Кубке конструкторов, оба пилота имеют контракты на следующий год.
А в 2013 году настоящие музыканты из Daft Punk сопроводили на стартовую решетку Гран-при Монако Кими Райкконена и Ромена Грожана, которые тогда представляли «Лотус».
Лионель Месси наконец заулыбался после переезда в Париж – Лео заслужил седьмой «Золотой мяч», а футбол ждет новая эпоха.
Гран-при Великобритании
Ферстаппен выиграл 1-ю спринт-квалификацию в истории «Ф-1»
Гран-При Штирии
Ферстаппен 2-й раз подряд обогнал Хэмилтона, отрыв – 18 очков
Реклама
Ad
Реклама
Ad