Обладатель премии «Оскар» («12 лет рабства» как один из продюссеров и «Однажды в Голливуде» как лучший актер второго плана) Брэд Питт снимется в новом проекте, посвященном гонкам, сообщает The Hollywood Reporter. Картина пока не получила название, и неизвестно содержание.

Режиссером станет Джозеф Косински, известный по работам над фильмами «Обливион» и «Топ Ган: Мэверик». За воплощение замысла конкурируют студии Paramount, MGM, Sony и Universal, а также стриминговые сервисы Netflix, Apple, Amazon и Disney. Мегапродюсер-ветеран Джерри Брукхаймер и сценарист Эрен Крюгер, работавшие с Косински над «Мавериком», также участвуют в рекламном пакете блокбастера. Заявлено, что в работу вовлечен и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

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В 2019 году на экраны вышел фильм «Ford против Ferrari». Питт и Косински должны были принять участие в его создании, но выбыли из проекта на ранней стадии.

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