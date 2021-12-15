Гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону официально присвоили рыцарское звание. Церемония состоялась в Виндзорском замке. О том, что имя Хэмилтона внесли в список лиц, которым будет принцем Уэльским присвоен титул, стало известно в ноябре 2021 года.

Сообщалось, что прежде препятствием для получения звания были налоговые проблемы из-за проживания британца в Монте-Карло, несмотря на то, что он входит в число 5000 наиболее крупных налогоплательщиков Великобритании.

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Стоит отметить, что ради церемонии Льюис не остался в Абу-даби, где 14-15 декабря на трассе «Яс-Марина» проходят тесты «Пирелли» на модифицированных машинах и 18-дюймовых покрышках 2022 года. Болид «Мерседеса» оба дня тестирует Джордж Расселл.

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