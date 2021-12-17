Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен посетил церемонию награждения по итогам чемпионата-2021, по итогам которого завоевал титул. Он заявил, что не чувствует вины перед соперником из «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Я не чувствую вины. Конечно, я прекрасно понимаю, что такое поражение может быть крайне болезненным, но в конечном счете это ведь тоже гонки. Нужно бороться до самого конца. Ты понимаешь, что это гонки, что случиться может вообще что угодно. Он и сам выигрывал чемпионат в похожих обстоятельствах, так что я думаю, что он прекрасно все понимает», – рассказал Ферстаппен.

Ad

К последнему Гран-при в Абу-Даби Ферстаппен и Хэмилтон подходили с одинаковым количеством очков. Хэмилтон выиграл старт и уверенно контролировал ход гонки, но машина безопасности нивелировала преимущество. За счет более свежих шин на финише быстрейшим оказался Ферстаппен. Рекап безумной гонки можно почитать у нас

Гран-при Абу-Даби «Мерседес» отказался от апелляции. Но могут быть другие требования ДЕНЬ НАЗАД

«Мерседес» подал два протеста по итогам Гран-при, но их отклонили, а затем команда отказалась от апелляции на судейские решения . Но у «Мерседеса» могут быть другие требования к FIA.

Формула-1 Хэмилтону присвоено рыцарское звание принцем Уэльским ВЧЕРА В 12:33