Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги прошедшего сезона и оценил его по пятибалльной шкале. Кроме того, он порассуждал на тему что удалось, а что – не очень. Гонщик отметил, что иногда причина неудач – конструкторские особенности машины.

«Я четыре года назад закончил школу и тогда в последний раз мне выставляли оценки. Было бы по чему скучать. Я не думаю, что достоин пятерки, потому что пять – это «отлично», а я пока не знаю, каково это. Сегодня мне кажется, что я выступил отлично, а завтра я пойму, что способен на большее. Так что максимально я могу поставить себе четыре. Пусть будет четверка за то, что прошел через это. Порой было очень тяжело. За адаптацию поставлю себе тройку, поскольку это явно не самая сильная моя сторона.

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В этом сезоне мне довелось использовать разные машины. Когда они были сложными или тяжелыми, случались неудачные гонки. Иногда я сам допускал ошибки – например, в Бахрейне и на других этапах. Не всегда было ощущение, что я выступаю хорошо. К примеру, в Бразилии я потерял время, так как перестарался. Мне кажется, мы могли переквалифицировать «Уильямс» или попасть во второй сегмент. Что касается позитивных моментов, их тоже было много. Мне удались гонки в Сильверстоуне, Бразилии и Мексике», – сообщил Мазепин.

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Источник – Motorsport.com.

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