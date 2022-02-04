«Хаас» первым среди команд «Формулы-1» представил болид на сезон-2022.

Новая машина создана по последнему техническому регламенту чемпионата, согласно которому колеса всех болидов должны быть диаметром 18 дюймов. При этом сами машины стали чуть больше и тяжелее.

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Болид «Хааса» получил название VF-22. При этом ливрея авто по-прежнему будет украшена российским триколором.

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Также руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилоты команды Никита Мазепин и Мик Шумахер будут проходить подготовку к сезону на старом симуляторе «Феррари».

«На данный момент в плане подготовки к работе с новой машиной мы сделали не так много. Первые сессии проведем в начале февраля, а дальше будет видно. Именно так мы постараемся подготовить пилотов к сезону. надеюсь, они смогут адаптироваться и привыкнуть к поведению нового болида.

Доминирующим фактором в болиде «Формулы-1» всегда является аэродинамика. Ее мы разрабатываем целиком сами, на сто процентов. При этом мы покупаем у «Феррари» подвеску и никак не можем повлиять на ее конструкцию, поэтому приходится подстраиваться.

О процентном соотношении мне сложно судить, но аэродинамику мы разрабатываем на сто процентов сами. Если говорить о шасси и подвеске – тут скорее 50 на 50», – заявил Штайнер.

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