Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о личных задачах на сезон-2022, а также назвал главную цель в «Формуле-1».

«Мне нужно улучшиться во всех областях, стать более совершенной версией самого себя по сравнению с прошлым годом и не переставать работать. Я уже выигрывал гонки в «Формуле-3» и в «Формуле-2» и готов продолжить так же трудиться, чтобы однажды (наверное, не в этом сезоне) постараться добиться успеха в «Формуле-1».

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Для меня главная цель – показать результат, а как отреагирует публика, зависит не от меня. Я хочу принести первую победу в «Формуле-1» для нашей страны», – сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

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