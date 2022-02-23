Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о личных задачах на сезон-2022, а также назвал главную цель в «Формуле-1».
«Мне нужно улучшиться во всех областях, стать более совершенной версией самого себя по сравнению с прошлым годом и не переставать работать. Я уже выигрывал гонки в «Формуле-3» и в «Формуле-2» и готов продолжить так же трудиться, чтобы однажды (наверное, не в этом сезоне) постараться добиться успеха в «Формуле-1».
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Для меня главная цель – показать результат, а как отреагирует публика, зависит не от меня. Я хочу принести первую победу в «Формуле-1» для нашей страны», – сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».
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«Хаас» Мазепина первым в «Формуле-1» показал болид на сезон-2022
«Хаас» первым в «Формуле-1» показал болид на сезон-2022. Оценить дизайн машины, на которой будет кататься Мазепин, можно здесь.
Как Никита оценил дебютный сезон в «Формуле-1»? Российский пилот «Хааса» поставил себе оценку по пятибалльной шкале.
А месяц назад Мазепин провел совместную тренировку в тренажерном зале с Криштиану Роналду и назвал это занятие лучшим в году.
Источник: «Матч ТВ»
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