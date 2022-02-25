«Хаас» сообщил о том, что проведет заключительный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа «Уралкалия».
Кроме того, «Хаас» снимает спонсорские наклейки «Уралкалия» со своих грузовиков.
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Формула-1
Мазепин: «Хочу принести России 1-ю победу в «Формуле-1»
Напомним, что перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Ее титульный спонсор – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а его сын Никита Мазепин гоняется за «Хаас». В прошлом году болиды также имели бело-сине-красную расцветку.
Не обошлось и без шпилек в адрес самого гонщика. Телеведущий Джереми Кларксон решил отправить Мазепина в Россию.
«Никита Мазепин. Ты чертовский тормоз. Езжай и гоняй в России самостоятельно. Ты все равно проиграешь», – написал он в твиттере.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин: «Хочу принести России первую победу в «Формуле-1»
Команда «Формулы-1» «Хаас», за которую выступает российский гонщик Никита Мазепин, представила болид 2022 года. Вот как изначально выглядела машина
Формула-1
«Хаас» Мазепина первым в «Формуле-1» показал болид на сезон-2022
Формула-1
Мазепин: «Оценка за сезон – максимум 4 из 5»
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