«Хаас» сообщил о том, что проведет заключительный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа «Уралкалия».

Кроме того, «Хаас» снимает спонсорские наклейки «Уралкалия» со своих грузовиков.

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Формула-1 Мазепин: «Хочу принести России 1-ю победу в «Формуле-1» 23/02/2022 В 07:11

Напомним, что перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Ее титульный спонсор – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а его сын Никита Мазепин гоняется за «Хаас». В прошлом году болиды также имели бело-сине-красную расцветку.

Не обошлось и без шпилек в адрес самого гонщика. Телеведущий Джереми Кларксон решил отправить Мазепина в Россию.

«Никита Мазепин. Ты чертовский тормоз. Езжай и гоняй в России самостоятельно. Ты все равно проиграешь», – написал он в твиттере.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин: «Хочу принести России первую победу в «Формуле-1»

Формула-1 «Хаас» Мазепина первым в «Формуле-1» показал болид на сезон-2022 04/02/2022 В 12:09