Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала ряд мер в отношении России и Белоруссии в связи со сложившейся ситуацией.
Все международные соревнования под эгидой федерации запрещены на территориях России и Белорусии, а государственные символы стран нельзя использовать на гонках. Сборные отстранены от участия в международных соревнованиях в тех случах, когда итоги подводятся в командном зачете.
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Пилоты из России и Белорусии могут выступать в нейтральном статусе под флагом FIA в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности». Таким образом, у Никиты Мазепина есть шанс продолжить выступления в «Формуле-1» за «Хаас».
Формула-1
Джереми Кларксон – Мазепину: «Чертовский тормоз. Гоняй в России»
Члены комиссий ФИА из названных двух стран временно отстранены от своих обязанностей, прекращена выдача грантов представителям данных государств.
Подтверждена отмена Гран-при России в Сочи со ссылкой на форсмажорные обстоятельства.
«Формула-1» отменила этап Гран-при России, который должен был состояться в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года
Британский телеведущий Джереми Кларксон – Никите Мазепину: «Чертовский тормоз. Гоняй в России»
Источник: FIA.
Формула-1
Мазепин: «Хочу принести России 1-ю победу в «Формуле-1»
Формула-1
«Хаас» Мазепина первым в «Формуле-1» показал болид на сезон-2022
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