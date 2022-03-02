Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала ряд мер в отношении России и Белоруссии в связи со сложившейся ситуацией.

Все международные соревнования под эгидой федерации запрещены на территориях России и Белорусии, а государственные символы стран нельзя использовать на гонках. Сборные отстранены от участия в международных соревнованиях в тех случах, когда итоги подводятся в командном зачете.

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Пилоты из России и Белорусии могут выступать в нейтральном статусе под флагом FIA в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности». Таким образом, у Никиты Мазепина есть шанс продолжить выступления в «Формуле-1» за «Хаас».

Формула-1 Джереми Кларксон – Мазепину: «Чертовский тормоз. Гоняй в России» 25/02/2022 В 07:03

Члены комиссий ФИА из названных двух стран временно отстранены от своих обязанностей, прекращена выдача грантов представителям данных государств.

Подтверждена отмена Гран-при России в Сочи со ссылкой на форсмажорные обстоятельства.

«Формула-1» отменила этап Гран-при России , который должен был состояться в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года

Формула-1 Мазепин: «Хочу принести России 1-ю победу в «Формуле-1» 23/02/2022 В 07:11