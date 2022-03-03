Как оказалось, титульный спонсор «Хааса» «Уралкалий», которым владеет отец пилота команды Никиты Мазепина Дмитрий, мог покинуть команду еще в 2021 году. Мазепины сомневались в справедливом отношении к гонщикам по части комплектации машин. «Хаас» мог остаться без спонсорской поддержки, если Никите не предоставили бы шасси Мика Шумахера.

«Если шасси не поменяют, я отправлю официальное письмо, что мы не будем финансировать команду и не будем соревноваться. У них возникнут огромные проблемы с деньгами. Надо поменять болиды. Все знают, что у кого-то есть преимущество», – заявил бизнесмен после первых трех этапов.

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«Болиды одинаковые. Верите вы или нет, но машины одинаковые», – говорил в ответ руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. Однако, позже он признал, что одно из шасси тяжелее, но утверждал, что происходит постоянная ротация между пилотами.

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Источник: RaceFans.

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