Американская команда «Формулы-1» «Хаас» приняла решение расстаться с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом сообщается на официальном сайте.

23-летнего Мазепина, вероятно, заменит резервист «Хааса», бразильский пилот Пьетро Фиттипальди, который 10-12 марта выступит на вторых предсезонных тестах в Бахрейне. Первая гонка сезона-2022 состоится 20 марта.

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Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году, не набрал ни одного очка и занял последнее 21-е место в общем зачете. Его лучший финиш – 14-е место.

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