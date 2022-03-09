Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, кто из гонщиков поддержал его после увольнения из американской команды 5 марта, а также что ему известно о том, кто займет его место.

«Со мной связывались Серхио Перес, Валттери Боттас, Шарль Леклер и Джордж Расселл. Я также хотел бы добавить, что благодарен им за оказанную поддержку в момент, когда я остался без своей мечты и без работы.

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Не знаю, кто получит место. Я, наверное, знаю меньше, чем вы. Кто бы ни оказался, надеюсь, он хорошо выполнит свою работу. Если это будет молодой пилот, то очень важно хорошо себя проявить. «Формула-1» непроста не только физически, но и психологически. Но я в любом случае пожелаю этому пилоту всего хорошего, никаких проблем лично с ним у меня не будет», – заявил Мазепин на пресс-конференции.

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