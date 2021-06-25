После семи гонок в «Формуле-1» царит непривычный расклад сил: личный зачет возглавляет не действующий и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, а его главный соперник Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов – та же история: первым идет «Ред Булл» голландца, который наконец обрел близкого по классу напарника в лице Серхио Переса, а «Мерседес» отстает на 37 очков.

В последний раз Хэмилтон выиграл 9 мая Гран-при Барселоны, а следующие гонки – в Монако, Азербайджане и Франции – достались пилотам «Ред Булла». В Испании Хэмилтон победил благодаря стратегии: лишний пит-стоп позволил ему догнать и обогнать Ферстаппена, который доезжал гонку на изношенных шинах и высказывал недовольство команде по радио.

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал успех Хэмилтона – оказалось, решение по ключевому пит-стопу принимала беременная женщина.

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«Это была последняя гонка нашего главного гоночного стратега Рози перед уходом в декретный отпуск, и я так горд. Это было смелое решение, когда ты видишь, что разрыв становится более чем 20 секунд. Ты думаешь, что никак не сможешь догнать. Мы видели, что шины Макса страдают сильнее, чем наши, и нам удавалось держаться рядом с ним. Наш планировщик показывал, что мы догоним Макса за круг до финиша, но мы сделали это за четыре! Парни и девушки в команде проделали очень хорошую работу. Даже в дни, когда мы проигрываем, мы чему-то учимся, у нас верный настрой», – рассказал Вольфф.

Победа Льюиса Хэмилтона в Барселоне Фото: Getty Images

В фанатских пабликах и на посвященных «Ф-1» форумах не очень любят Хэмилтона и «Мерседес» за долгое доминирование. Поэтому в среде болельщиков быстро распространились шутки: а что если все в стане семикратных держалось на беременной женщине? В какой-то мере так и получилось: в Монако и Баку Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас не попали даже на подиум, во Франции проиграли обоим визави из «Ред Булла» и добыли лишь второе и четвертое места соответственно. Конечно, не только из-за провальной стратегии – в Монте-Карло гонку Боттасу испортили механики и застрявшее на пит-стопе колесо, на рестарте в Баку Хэмилтон был быстрее Переса, но перестарался и уехал вместо трассы в «карман».

Тем не менее факт остается – после ухода главного стратега в декрет «Мерседес» не победил ни разу. Так кто же она – Рози, от которой зависело так много?

Рози Уэйт – британка по национальности. В 2009 году она окончила Кембриджский университет и получила степень магистра инженерных наук. Уэйт сразу присоединилась к легендарной британской команде «Макларен», поступив на должность инженера по динамике транспортных средств. Девушка специализировалась на аэродинамике и только спустя три с половиной года перешла в стратегический отдел. Еще через три года ее повысили до инженера по работе с симуляторами. Наконец, проработав в «Макларене» еще 11 месяцев, Рози ушла к другому английскому гранду с богатой историей – «Уильямсу».

В 2017-м ее забрал «Мерседес». Первоначально – в качестве инженера по гоночной стратегии, но менее чем за два года Рози повысили до главы стратегической команды. Первый же сезон в стане культовой немецкой конюшни закончился повторением побед в обоих зачетах.

Успех в гонке «Ф-1» – заслуга не только пилота, быстрой машины и нескольких человек на командном мостике. За подготовкой к каждому этапу стоит множество людей, и стратегический отдел – один из главных винтиков, хотя Рози Уэйт и ее коллеги не всегда присутствуют на Гран-при, чаще оставаясь на заводе в британском Брэкли и работая с данными на месте.

В чем заключается работа стратега?

Слово самой Рози – она рассказала об этом в большом интервью пресс-службе «Ф-1»

«Я руковожу отделом стратегии из четырех-пяти человек. Как команда мы вовлечены во множество аспектов, помимо планирования стратегии гонки. Мы также занимается анализом конкурентов, чтобы понять, в чем наша сила или слабость по сравнению с другими командами. Как глава отдела я координирую все это.

Перед каждым гоночным уикендом мы делаем моделирование на основе всех данных, которые у нас есть об этой трассе, анализируем темп соперников. Решаем, как использовать шины, сколько будет пит-стопов, а также устанавливаем приоритеты на пятничные тренировки. Мы напоминаем всем, включая пилотов, что от них нужно в пятницу. А уже на тренировках смотрим хронометраж, данные GPS и даем обратную связь пит-уоллу, чтобы помочь инженерам и гонщикам понять, быстрые мы или медленные, какие у нас плюсы и минусы по сравнению с соперниками.

Мы пытаемся разобрать и самый сложный сценарий – тот, которого не хотелось бы. Что, если мы не так быстры, как предполагаем? Если будет плохой старт? Что делать, если шины имеют большой износ? Но также стоит не доводить до сотни различных сценариев, ведь нужно предоставить пилотам ключевую информацию. Обратная связь с ними очень ценна. О многих вещах мы можем только догадываться, а Льюис и Валттери в этом очень хороши».

Рози – только одна женщина-стратег в «Ф-1»?

Нет – причем женщины возглавляют стратегические группы и в других командах, в том числе у главных конкурентов. У «Ред Булла» за стратегию отвечает Ханна Шмитц – магистр в области машиностроения, также закончившая Кембридж. Она уже уходила в отпуск по беременности и вернулась на полную ставку. После победной для Ферстаппена гонки в Бразилии-2019 именно Ханна вышла на подиум получать командный трофей – это право ей делегировал босс Кристиан Хорнер в знак признания.

Ханна Шмитц с Пьером Гасли и Максом Ферстаппеном Фото: Getty Images

В «Альфа Ромео» работает Рут Бускомб, в «Астон Мартин» – Бернадетт Коллинз. В целом статистика женщин на разных должностях в «Ф-1» расплывчата: на конец сезона-2019 медиа располагали цифрой в «сотни» сотрудниц.

Рози Уэйт предположила, почему на должность главного стратега часто берут именно женщин: «Может быть из-за того, что мы хороши в условиях многозадачности? Стратегия – это прекрасно, потому что вы всегда должны быть на высоте и быть мастером на все руки. Вот почему мне это так нравится».

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