Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Он стартовал с поул-позишн и выиграл вторую гонку подряд (после Гран-при Франции).
На второй строчке оказался британец Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира уступил голландцу 35,743 секунды и улучшил позицию после третьего места в квалификации. Третьим финишировал напарник Льюиса по «Мерседес» Валттери Боттас. Финн проиграл Ферстаппену 46,907 секунды и впервые за четыре этапа попал на пьедестал.
Гран-при Франции
Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин поднялся с 20-го места в квалификации на 18-е. Но он опередил только Пьера Гасли и Джорджа Расселла, который сошли с дистанции по ходу гонки.
Для Макса Ферстаппена эта победа стала четвертой в сезоне. Он оторвался от Хэмилтона в общем зачете на 18 очков (156 против 138 у Хэмилтона). Льюис также получил бонусный балл за самый быстрый круг этапа.
- В Кубке конструкторов «Ред Булл» идет впереди «Мерседеса» на 40 очков.
- Девятый этап «Формулы-1» – Гран-при Австрии – также пройдет на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге уже через неделю, 3 и 4 июля.
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