Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Штирии. Гонщик «Хааса» занял последнее место из 18 финишировавших, снова проиграв напарнику Мику Шумахеру.

«Чувствовал себя морковкой, которая ждет, что ее поймает кролик. И меня, к сожалению, поймали. А потом меня обгоняли на круг, и все было испорчено: в момент обгона ты теряешь температуру шин, оказываешься на грязной части трассы. Все это было довольно болезненно. В машине я думал, что на Новый год загадал бы в качестве желания финиш в одном круге с остальными», – цитирует 22-летнего Мазепина Sport.de

Перед гонкой Никита получил забавный подарок от босса команды Гюнтера Штайнера – тот вручил ему волчок. Презент – отсылка к частым вращением пилота на трассе, которые сделали его мемом.

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Гонку выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), второе и третье места заняли пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Заезд не закончили Пьер Гасли («Альфа Таури») и Джордж Расселл («Уильямс»).

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