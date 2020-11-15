Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и досрочно взял седьмое чемпионство в карьере, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

35-летний Хэмилтон стартовал с шестого места, по ходу гонки опередил конкурентов и обеспечил полуминутный отрыв над Серхио Пересом, Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.

Гран-при Эмилии-Романьи Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят – четвертый 01/11/2020 В 16:07

Российский пилот Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте, напарник и главный конкурент Хэмилтона Валттери Боттас финишировал 14-м из-за столкновения на старте.

В сезоне-2020 Хэмилтон побил еще один рекорд Шумахера, опередив его по выигранным этапам Гран-при.

Очередной этап Гран-при состоится 29 ноября в Бахрейне.

Гран-при Португалии Хэмилтон выиграл 92 гонку в карьере и побил рекорд Шумахера 25/10/2020 В 17:05