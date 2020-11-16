23-летний монегаск боролся за второе место с Серхио Пересом, но на финише уступил также напарнику Себастьяну Феттелю и занял четвертое место. По радиосвязи гонщик стал ругать себя и выматерился семь раз за 40 секунд. Тем не менее, он не забыл поздравить Феттеля с подиумом.