Сын легендарного пилота «Феррари» Михаэля Шумахера Мик начинает карьеру в «Формуле-1».
11 сентября гонщик дебютирует на Гран-при Тосканы – пока лишь в рамках свободной практики. Скорее всего, гонщик не сразу окажется за рулем болида «Феррари» – конюшня отмечает 1000-й Гран-при в «Ф-1» и, как сообщает RTL, скорее всего отправит гонщика своей молодежной программы выступать за одну из клиентских команд – «Хасс» или «Альфа Ромео».
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- Мик занимает второе место в чемпионате «Формулы-2» и всего на пять баллов отстает от лидера Каллума Айлотта.
- Третье место в зачете занимает россиянин Роберт Шварцман.
- Семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головного мозга в декабре 2013 года. В 2018-м стало известно, что он больше не прикован к постели, однако семья старается не разглашать данные о его состоянии здоровья.
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