11 сентября гонщик дебютирует на Гран-при Тосканы – пока лишь в рамках свободной практики. Скорее всего, гонщик не сразу окажется за рулем болида «Феррари» – конюшня отмечает 1000-й Гран-при в «Ф-1» и, как сообщает RTL, скорее всего отправит гонщика своей молодежной программы выступать за одну из клиентских команд – «Хасс» или «Альфа Ромео».